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Audífonos con micrófono

SHX50/00

3.8

| (4) Opiniones

Siente los graves, siente el ritmo.

Los audífonos Philips HX5 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus audífonos con LED intermitente.

Ver todos los beneficios

Siente los graves, siente el ritmo.

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

Controla la visibilidad de la música con el botón LED

Controla la visibilidad de la música con el botón LED

Controla la visibilidad de la música con el botón de activación del LED accesible fácilmente en el auricular izquierdo.

Máxima duración y resistencia con un tacto sólido

Máxima duración y resistencia con un tacto sólido

Estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta la duración y la resistencia, para que disfrutes de un aspecto y un tacto sólido e indestructible.

Cable de goma para una mayor duración

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.8

de 5

4

Opiniones

3
2

15/11/2017

Chile

Chile

Excelente sonidos , impresionantes bajos

De lo mejor que he probado dentro de lo que cuesta, es la mejor relacion precio /calidad, ademas de considerar lo comodo que son para un uso prolongado reventando los oidos <3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono

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Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono

23/04/2018

Argentina

Argentina

excelente calidad de sonido

el sonido es impecable,además es muy comodo y de muy buena calidad de materiales,aunque tiene un diseño discutible para mi gusto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono

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19/11/2021

Argentina

Argentina

Muy bueno

Los tengo desde hace 4 años y contando. Los primeros 2 días me hicieron doler los oídos porque se apoyan sobre ellos, pero se amoldan muy rápidamente y después no se los siente, son muy cómodos y económicos. Llegué a tenerlos puestos 8 horas seguidas sin ningún problema. El sonido es muy bueno, buen balance entre bajos, medios y agudos (diría que es medianamente plano, pero no como uno de monitoreo), fácil de ecualizar. Resalto la calidad de construcción, la cual es excelente. A pesar de ser de plástico y tener varias caídas accidentales, no sufrieron ningún daño. Los cables se conservan como el primer día, no muestran ninguna señal de envejecimiento y conservan bien su flexibilidad, lo mismo que el conector de 3.5mm. Las luces no las usé mucho, pero a un volumen moderado tirando a bajo tienen buena precisión. Al apagarlas, se siente un ruido (como un chirrido) muy tenue en el auricular derecho. Al parecer, batería no sufrió un desgaste significativo, dado que solo los cargué una vez y aún conservan muy su carga. El único desgaste visible en todo este tiempo son las almohadillas, y aquí viene el único punto negativo: no se pueden quitar para lavar/reemplazar (o por lo menos yo no encontré la forma, si la hay, por favor díganme). La diadema de tela tampoco se puede quitar, pero no muestra ninguna señal de deterioro (en serio, ni un poco). Como conclusión, puedo decir que son auriculares con muy buen sonido, económicos y muy resistentes, pero diseñados para ser desechados lamentablemente (por la falta de repuestos), los volvería a comprar.

Ventajas

Excelente calidad de construcción, buen sonido, económicos

Contras

Falta de repuestos, difícil cambiar sus componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono

Fecha de uso 2019-11-19

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Fecha de uso 2019-11-19

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