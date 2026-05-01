SPK7388B/93
Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
Lleve este mouse a donde quiera que vaya. Es ideal, ya que cabe en la palma de la mano y en un bolso. Este mouse inalámbrico 2.4G tiene un sensor óptico que facilita el control y hace que sea de primera mano.
Inalámbrico de 2,4 GHz
Diseño silencioso
Ahorro de energía inteligente
Hasta 1600 DPI
Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.
Este mouse ofrece un seguimiento de precisión de hasta 1600 DPI con mayor suavidad y exactitud.
Con la función de ahorro de energía inteligente, este mouse puede pasar al modo de espera y, así, ahorrar energía cuando no está en uso.
Opiniones