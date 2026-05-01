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3000 SeriesPhilips: mouse Home&Office serie 3000

SPK7388B/93

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Lleve este mouse a donde quiera que vaya. Es ideal, ya que cabe en la palma de la mano y en un bolso. Este mouse inalámbrico 2.4G tiene un sensor óptico que facilita el control y hace que sea de primera mano.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • Inalámbrico de 2,4 GHz

  • Diseño silencioso

  • Ahorro de energía inteligente

  • Hasta 1600 DPI

Conexión inalámbrica de 2,4 G para espacio de trabajo sin cables

Conexión inalámbrica de 2,4 G para espacio de trabajo sin cables

Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.

Hasta 1600 DPI

Hasta 1600 DPI

Este mouse ofrece un seguimiento de precisión de hasta 1600 DPI con mayor suavidad y exactitud.

Ahorro de energía inteligente

Ahorro de energía inteligente

Con la función de ahorro de energía inteligente, este mouse puede pasar al modo de espera y, así, ahorrar energía cuando no está en uso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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