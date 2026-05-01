SPK7438L/97
El rendimiento se combina con la comodidad
Este mouse es su compañero de viaje perfecto. Con una conexión Bluetooth inalámbrica y la capacidad de cambiar entre tres dispositivos con un solo clic, está diseñado para desplazarse sin problemas y con comodidad.
Funcionalidad de varios dispositivos
Bluetooth 3.0/5.0
Diseño silencioso
Ahorro de energía inteligente
Ultradelgado
Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.
Opiniones