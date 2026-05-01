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Descontinuado

Cable de red CAT 6

SWN2610B/59

Conexión a Ethernet

Conexión confiable asegurada a Ethernet, redes de área local (LAN) y otras redes con este cable UTP Cat6 de 23 AWG. Uso en exteriores con rayos UV

Ver todos los beneficios

Transferencia de datos de alta velocidad

Conexión a Ethernet

  • 305 m

  • Gris

La protección superior maximiza la transferencia de datos

La protección superior maximiza la transferencia de datos, ya que evita el ruido causado por radiofrecuencias externas.

Conectores anticorrosivos

Los conectores de latón comprimido electroenchapados en oro de 24 quilates ofrecen una conexión segura y extremadamente duradera que optimiza la señal y ofrece una mejor calidad de imagen y transferencia de datos.

Diseño doble trenzado

El diseño doble trenzado reduce las interferencias para obtener unas señales más claras.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 140 kB
  • 24 August 2026

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