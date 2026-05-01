SWR8106W/00
Extendé la conexión HDMI
Compatible con resolución HDMI 4K. Modo de transferencia Wi-Fi a 5 GHz con un rango de transferencia de 200 metros.
HDMI
inalámbrico
Cumple con todos los requisitos de conexión con los conectores A macho/B macho.
La protección superior maximiza la transferencia de datos, ya que evita el ruido causado por radiofrecuencias externas.
Los conectores A macho / B macho chapados en oro mejoran la conductividad porque reducen la resistencia de los contactos.
Opiniones