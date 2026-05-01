Descontinuado
SWV3814/59
Salida extendida USB 3.0 a 4 puertos
Salida extendida USB 3.0 a 4 puertos mini hub con 1 m de cable de CC
USB 3.0
4 puertos de carga USB
interruptor individual
Ya no tenés que sentarte a esperar que tu dispositivo se cargue. La potencia de salida de este cargador garantiza que tu dispositivo se cargue completamente en menos tiempo en comparación con los cargadores estándar de menor potencia.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.