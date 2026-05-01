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Descontinuado

Concentrador USB

SWV3817/59

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos mini hub con 1 m de cable de CC

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Con interruptor individual

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos

  • USB 3.0

  • 7 puertos de carga USB

  • interruptor individual

Carga rápida: proporciona más energía para una carga más rápida

Ya no tenés que sentarte a esperar que tu dispositivo se cargue. La potencia de salida de este cargador garantiza que tu dispositivo se cargue completamente en menos tiempo en comparación con los cargadores estándar de menor potencia.

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 137.3 kB
  • 25 March 2024

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