Descontinuado
SWV5102/59
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+ Conector con cubierta de aluminio resistente a rayones, desgaste y abrasión, y cable con trenzado de nailon
HDMI 2.0
2 m
Ángulo recto
La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.
Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultraalta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.
Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.