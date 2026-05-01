Descontinuado
SWV5431/00
Disfrutá de una televisión HD superior
Disfrutá de una televisión HD superior. Te permite conectar un dispositivo móvil directamente al televisor, el proyector o la pantalla móvil. Funciona con el puerto USB-C 3.1, compatible con el modo alternativo Display Port.
4K 60 Hz
Alta velocidad
1,5 m
Sentate y disfrutá de una experiencia de visualización de videos superior con 60 cuadros por segundo. Esto ofrece una experiencia de visualización más fluida en el televisor.
La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.