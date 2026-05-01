ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen principal
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del envase

Cable HDMI

SWV5733B/00

Disfrutá de imágenes en ultraalta definición

Disfrutá de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz y una longitud del cable de 3 m.

Ver todos los beneficios

4K 60 Hz Ultra HD con Ethernet

Disfrutá de imágenes en ultraalta definición

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

Cuadros de 60 Hz por segundo

Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.

Experiencia en 3D

Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)

Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.