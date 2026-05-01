Descontinuado
SWV6025B/59
El hub de la toma USB-C se expande a un miniHUB de 5 puertos.
El USB-C se expande a un puerto HDMI, un puerto USB-C y a 3 puertos USB-A con PD.
HDMI
PD tipo C
Puerto USB
Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.
Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.
USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
Opiniones