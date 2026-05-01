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        Descontinuado

        Hub USB C

        SWV6025B/59

        El hub de la toma USB-C se expande a un miniHUB de 5 puertos.

        El USB-C se expande a un puerto HDMI, un puerto USB-C y a 3 puertos USB-A con PD.

        Ver todos los beneficios

        El hub de la toma USB-C se expande a un miniHUB de 5 puertos.

        • HDMI

        • PD tipo C

        • Puerto USB

        Varios puertos USB-C y USB-A

        Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

        Compatible con 4K a 30 Hz

        Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.

        Puerto USB-C con suministro de energía

        USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia técnica para este producto

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        Opiniones

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