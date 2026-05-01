Descontinuado
SWW1001/00
Bolso organizador universal para dispositivos electrónicos
Bolso organizador de accesorios electrónicos para proteger tus equipos electrónicos. Diseñado para mantener tus dispositivos electrónicos seguros y secos con material resistente al agua conforme al estándar IPX4. Bolso con cuatro compartimentos interiores para que tus pertenencias se mantengan limpias y organizadas.
Universal
En el interior del estuche encontrarás bolsillos perfectos para que guardés tu dispositivo móvil, cables, baterías y tarjetas de memoria, todo lo que necesitás que esté protegido y a mano.
El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.
Opiniones