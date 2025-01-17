TAT1138WT/00
Escucha tus sonidos con claridad
Escucha tus sonidos a la perfección. Estos audífonos realmente inalámbricos utilizan controladores de 13 mm para un sonido exuberante y graves potentes, además de un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con resistencia IPX4 a las salpicaduras y el sudor y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Calidad de llamada nítida
Control. de 13 mm y graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Escucha tus sonidos tal como fueron concebidos. Estos audífonos cuentan con transductores dinámicos de 13 mm de diseño personalizado para brindarte una experiencia auditiva increíble. La gran capacidad de potencia de los transductores mejora la dinámica y los graves para que nunca te pierdas ni un solo ritmo.
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
2.6
de 5
10
Opiniones
Matías G.
17/01/2025
Chile
Las 3B hasta ahora
Acabo de comprarlos y estoy probandolos, hasta ahora un sonido claro, nítido, me agradan sus graves tb, hasta ahora una compra inteligente.
Ventajas
Sonidos, equilibrio, nitidez.
Contras
Podría ser más volumen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2024-12-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2024-12-17
MusicoBass
16/02/2026
Peru
Musico
Considero que esta es una una serie fabulosa he tenido otros audífonos que los tengo ya de lado porque no prestan la calidad de sonido que está prestándome este felix estos audífonos Philips son geniales su es nítida la reproducción y tiene unos bajos perfectos como dice especialmente para escuchar música y no se mezcla mucho con el sonido ambiental los recomiendo a todos en verdad que sí gracias
Ventajas
Muy bien producto!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2026-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2026-01-15
Manu_041
17/07/2024
España
Muy buen sonido
Me parece muy buen producto, lo que más me ha gustado es el sonido , muy bien equilibrado, lo que no me ha gustado es que hace doler un poco el oído al colocárselo, pero supongo que será hasta que te acostumbres y si lo recomendaría definitivamente
Ventajas
Lo recomendaría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2024-06-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK Auriculares realmente inalámbricos
Fecha de uso 2024-06-17
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.