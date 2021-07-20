Descontinuado
TAT1235RD/97
Ama lo que escuchas. Ama su diseño
Los audífonos intrauditivos ofrecen una verdadera libertad inalámbrica y un sonido excelente con un ajuste cómodo. Un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Utiliza el control táctil para escuchar música y realizar llamadas. Los audífonos resistentes al sudor y a salpicaduras te permiten correr con libertad
Bluetooth®
Roja
Obtenés hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 12 horas adicionales con un estuche completamente cargado.
Activá el asistente de voz de tu teléfono sin presionarlo. Pedile a Siri o al Asistente de Google que reproduzca música, llame o envíe mensajes a tus amigos, compruebe cómo está el clima y mucho más.
El control táctil en los audífonos te permite controlar tu música y tus llamadas. Olvídate de tener que buscar botones
2.8
de 5
5
Opiniones
ste03
20/07/2021
Chile
excelentes y practicos
son prácticos, muy buen sonido, excelente presentacion
Ventajas
practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2020-06-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2020-06-20
Padaguan
03/07/2023
Chile
El producto es de buena calidad
Después de un tiempo se desconectan del Bluetooth y al volver a emparejarlo no se unen los dos audífono, se emparejan x separado, cada audífono sale con su nombre al conectar el Bluetooth, esto hace que solo un aparato se escuche.
Ventajas
Bien sonido
Contras
Al cabo de unos meses no se escuchan los dos audífonos, se escuchan individual,.ose se conectan cada uno en un Bluetooth
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-03-03
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-03-03
El chpazorras
16/09/2021
Chile
TAT-1235BK
Compré este producto sin mayores expectativas, en parte basado en el precio y reseñas de otros compradores, resultó se bastante intuitivo en su uso, lo bueno es fácil de usar, se carga rápido y la batería es de buena duración, liviano. Lo malo el control táctil es muy sensible y un tanto confuso, el sonido carece de graves consistentes, esto mejora con la selección de las gomas adecuadas para cada usuario, sacar los audífonos de la caja luego de la carga es un tanto difícil, en general conforme con los resultados
Ventajas
Duración de la batería, precio, velocidad de carga
Contras
Calidad de sonido( graves débiles), retirar de la caja luego de la carga, operación de los controles táctiles confusa (demasido sensible al tacto)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2020-08-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2020-08-16