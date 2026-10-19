Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Si su afeitadora no recorta el pelo uniformemente, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden indicado a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. También puede ver el siguiente vídeo para resolver el problema.
Es importante que la unidad de corte o el peine-guía que utilice con la afeitadora corporal estén colocados correctamente en el cuerpo de la afeitadora. Si los accesorios no están colocados correctamente, puede que la afeitadora corporal no funcione o los resultados no sean los deseados.
Si presiona la afeitadora corporal con demasiada fuerza sobre el cuero cabelludo o la piel, es posible que cambie accidentalmente a una posición más alta o baja, o que aplique una presión desigual. Esto puede provocar que el corte sea desigual.
Para disfrutar del mejor corte, asegúrese de que la afeitadora corporal está en contacto total con la piel y muévala de forma suave y firme.
Para obtener los mejores resultados, asegúrese de recortar el pelo en dirección contraria al crecimiento. Al recortar el pelo, es importante tener en cuenta que este crece en diferentes direcciones.
Por lo tanto, para obtener un corte uniforme, intente mover el recortador en diferentes direcciones (hacia arriba, hacia abajo y en diagonal) de modo que cubra todo el pelo.
El pelo mojado es más difícil de recortar, ya que tiende a pegarse a la piel y puede que el dispositivo no lo atrape. Por lo tanto, le aconsejamos que se corte el pelo cuando esté totalmente seco.
La afeitadora corporal Philips puede incluir diferentes accesorios para su uso en el pelo y la barba. Es importante utilizar el accesorio correcto en la zona correspondiente.
El pelo de la cara suele ser más duro que el de la cabeza. Por lo tanto, el accesorio para la barba se ha diseñado y probado solo para esta zona.
La unidad de corte y el peine-guía del barbero suelen ser más pequeños que un cortapelos. El dispositivo permite llegar fácilmente a zonas más pequeñas, como debajo de la nariz. Por el contrario, los peines-guía y los elementos de corte más anchos están diseñados para cortar el pelo.
Por lo tanto, para conseguir un corte uniforme, asegúrese de utilizar el accesorio correcto.
No todos los barberos están totalmente optimizados para arreglar barbas muy largas (>10 mm) y se necesitan más pasadas para obtener un resultado ideal.
Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que su afeitadora tenga algún daño interno. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución de su afeitadora.
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