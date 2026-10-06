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Asistencia de Philips

No obtengo los resultados esperados con Philips Lumea

Esto es lo que puedes hacer si no te satisfacen los resultados de eliminación de vello de Philips Lumea: 

  • Comprueba si Philips Lumea es la mejor opción para ti
  • Sigue el programa de tratamiento
  • Elimina el vello antes de cada tratamiento
  • Utiliza los ajustes de intensidad de luz correctos
  • Asegúrate de haber aplicado el tratamiento de manera uniforme
  • Asegúrate de que el dispositivo Lumea está limpio
  • Guarda el producto Lumea en un lugar seco 

Sigue leyendo para obtener más información. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRI958/00, BRI947/00, BRI955/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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