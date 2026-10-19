Mi cafetera espresso Philips tiene fugas

Si observa fugas en su cafetera espresso Philips, intente resolverlo con las siguientes causas y soluciones:
1. ¿Observa que hay fugas de agua en la bandeja de goteo? 2. ¿Observa que hay agua limpia debajo de la cafetera o en el lateral de esta? 3. ¿Observa que hay manchas marrones de agua en la encimera de la cocina o debajo de la cafetera?
Aunque recoja el agua de enjuagado de la boquilla de salida del café en una taza, siempre habrá algo de agua en la bandeja de goteo. Esto se debe a que la cafetera drena el agua de enjuagado del interior directamente en la bandeja de goteo durante el enjuagado automático o la preparación del café. El enjuagado interno del circuito garantiza un rendimiento óptimo de la cafetera.
El enjuagado automático se realiza encendiendo y apagando la cafetera después de preparar una bebida o utilizar el espumador de leche.
Debido a esta agua de enjuagado, puede que observe que siempre hay algo de agua en la bandeja de goteo o que esta se llena más rápido de lo esperado. Sin embargo, esto no indica que la cafetera tenga fugas.
Nota: Si la bandeja de goteo se llena después de preparar 2 tazas de café o durante la noche, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Si observa agua limpia debajo de la cafetera o junto al depósito de agua, lo más probable es que se deba a que el depósito de agua no está colocado correctamente en la cafetera.
Para solucionar este problema, asegúrese de que el depósito de agua está completamente insertado en la cafetera.
Si el depósito de agua está bien colocado y sigue saliendo agua limpia por debajo de la cafetera, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Hay dos causas posibles por las que puede observar que hay manchas de agua en la encimera de la cocina o debajo de la cafetera:
1. La bandeja de goteo se ha llenado demasiado y se ha derramado agua marrón al extraerla. Para solucionarlo, vacíe y enjuague la bandeja de goteo a diario o cada vez que salte el indicador de bandeja de goteo llena. 2. Si extrae la bandeja de goteo poco después de enjuagarla o preparar un café, una pequeña cantidad de agua de enjuagado puede seguir goteando en la encimera de la cocina debajo del lado derecho de la cafetera. Lo mejor es secar y limpiar esta área con un paño, pero no tiene por qué preocuparse porque la cafetera tenga fugas.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:EP5547/90, EP1224/00, EP2231/42. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›