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Asistencia de Philips

La depiladora Philips no elimina el vello correctamente

Si su depiladora Philips no elimina el vello corporal por completo, siga nuestros consejos para mejorar el rendimiento del dispositivo o vea el vídeo a continuación para aprender a usarla correctamente.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE247/00, BRE227/00, BRE275/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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