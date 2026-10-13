Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona

Si su cortapelos o recortador no funciona, consulte los siguientes consejos de resolución de problemas.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.
El uso de dispositivos eléctricos mojados o húmedos puede ser muy peligroso. Por lo tanto, y por su propia seguridad, las afeitadoras corporales Philips resistentes al agua o la ducha solo funcionan desenchufadas.
Pruebe a desenchufar su afeitadora de la fuente de alimentación principal y enciéndala de nuevo.
La afeitadora requiere limpiezas regulares para funcionar correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento.
Antes de limpiar la afeitadora, determine si es lavable o solo es adecuada para la limpieza en seco.
Afeitadoras lavables
Tienen un símbolo de grifo o ducha impreso en ellas. Para limpiar estos aparatos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua.
No utilice agua jabonosa o cualquier detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Limpie y seque los accesorios por separado antes de volver a conectarlos a la afeitadora corporal.
Afeitadoras no lavables
Estos dispositivos tienen un símbolo de grifo tachado. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Cuando retire los accesorios, limpie la zona situada debajo de ellos con el pequeño cepillo incluido o con un bastoncillo de algodón.
Afeitadoras no lavables con accesorios lavables
Algunos recortadores Philips no se pueden lavar, pero sus accesorios sí. Para estos dispositivos, retire los accesorios para lavarlos. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la afeitadora.
Vea el siguiente vídeo de instrucciones para aprender a limpiar dichos dispositivos.
Para obtener instrucciones detalladas de su modelo en particular consulte el manual de usuario.
Si su afeitadora o cortapelos incluye aceite lubricante, Philips recomienda aplicarlo con regularidad para que el producto siga funcionando de forma eficiente. Puede aplica unas gotas de aceite sobre los dientes de la unidad de corte de la afeitadora o el recortador. Puede utilizar el aceite incluido en el embalaje o cualquier otro aceite para máquinas de coser.
Consejo: Esta información solo se aplica cuando el producto viene con aceite lubricante. Si no es así, no es necesario aplicarlo.
Es posible que la batería de su afeitadora corporal Philips se haya agotado. Le aconsejamos que cargue completamente la afeitadora y, a continuación, intente volver a encenderla.
Nota: El tiempo de carga y de funcionamiento pueden variar en función del modelo de afeitadora corporal. Consulte el manual del usuario para obtener más información.
Si el aparato funciona con pilas AA desechables, puede que sea el momento de sustituirlas. Asegúrese de que los polos + y - de la pila están en la posición correcta. Utilice únicamente las pilas desechables correctas especificadas en el manual de usuario. No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
¿El producto incluye un cable de carga USB?
Si su afeitadora/recortador Philips incluye un cable de carga USB, asegúrese de conectarlo a una fuente de alimentación adecuada cuando cargue el dispositivo. Philips basa el tiempo de carga estimado en un adaptador con conector USB de 5 V y 1 A. Si usa otra fuente de alimentación, el tiempo de carga podría aumentar considerablemente.
Consejo: ¿Necesita un adaptador para cargar el dispositivo? Haga clic aquí y busque "HQ87" utilizando la barra de búsqueda de la parte superior de la página.
Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que su afeitadora o cortapelos tengan algún daño interno. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HC3722/15, HC5722/15, BT3617/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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