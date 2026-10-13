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Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona

Si su cortapelos o recortador no funciona, consulte los siguientes consejos de resolución de problemas.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HC3722/15, HC5722/15, BT3617/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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