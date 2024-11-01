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Trilogy Evo

Respirador portátil para el hospital y el domicilio

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La última generación de respiradores portátiles de soporte vital Trilogy de Philips se ha diseñado para acompañar a sus pacientes vayan donde vayan.

Características
Versatilidad en diferentes contextos
Para su uso en entornos dinámicos

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.

Para su uso en entornos dinámicos

Para su uso en entornos dinámicos
Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.
Más información
Versatilidad en diferentes contextos
Para su uso en entornos dinámicos

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.
Portabilidad para una mayor libertad
Batería duradera

Batería duradera

Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.

Batería duradera

Batería duradera
Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.

Batería duradera

Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.
Más información
Portabilidad para una mayor libertad
Batería duradera

Batería duradera

Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.
Opciones de tratamiento ajustables
Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes
Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.
Más información
Opciones de tratamiento ajustables
Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.
Cuidados conectados
Acceso sencillo a los datos

Acceso sencillo a los datos

Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.

Acceso sencillo a los datos

Acceso sencillo a los datos
Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.

Acceso sencillo a los datos

Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.
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Cuidados conectados
Acceso sencillo a los datos

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Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.
Simplicidad
Navegación intuitiva

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.

Navegación intuitiva

Navegación intuitiva
Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.
Más información
Simplicidad
Navegación intuitiva

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.
Tecnología avanzada
Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza
El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.
Más información
Tecnología avanzada
Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.
Ventilación a medida
Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.

Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración
Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.
Más información
Ventilación a medida
Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.
Ventilación por pieza bucal
Ventilación a demanda

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.

Ventilación a demanda

Ventilación a demanda
La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.
Más información
Ventilación por pieza bucal
Ventilación a demanda

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.
Digital Auto-Trak
Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.

Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita
Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.
Más información
Digital Auto-Trak
Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.
Maintenance and service
Coste de propiedad bajo

Coste de propiedad bajo

La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.

Coste de propiedad bajo

Coste de propiedad bajo
La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.

Coste de propiedad bajo

La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.
Más información
Maintenance and service
Coste de propiedad bajo

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La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.
  • Versatilidad en diferentes contextos
  • Portabilidad para una mayor libertad
  • Opciones de tratamiento ajustables
  • Cuidados conectados
Ver todas las características
Versatilidad en diferentes contextos
Para su uso en entornos dinámicos

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.

Para su uso en entornos dinámicos

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Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.
Más información
Versatilidad en diferentes contextos
Para su uso en entornos dinámicos

Para su uso en entornos dinámicos

Trilogy Evo, gracias a su multifuncionalidad ampliada, ofrece funciones para tratar a pacientes crónicos y críticos en una amplia variedad de contextos, tales como entornos de cuidados intermedios o crónicos, el domicilio de un paciente o mientras este está realizando actividades. Se ha diseñado específicamente pensando en la durabilidad para protegerlo de daños durante los viajes, como un traslado médico, por ejemplo.
Portabilidad para una mayor libertad
Batería duradera

Batería duradera

Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.

Batería duradera

Batería duradera
Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.

Batería duradera

Sus baterías internas y extraíbles, que ahora presentan una duración de 15 horas, ayudan a aquellos pacientes que dependen del respirador. En comparación con las seis horas de batería del Trilogy 100, Trilogy Evo permite que los pacientes disfruten de mayor libertad y movilidad. Está listo para montarse en un soporte con ruedas o en una silla de ruedas, y también dispone de una bolsa de transporte montable y fácil de utilizar.
Más información
Portabilidad para una mayor libertad
Batería duradera

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Opciones de tratamiento ajustables
Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes
Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.
Más información
Opciones de tratamiento ajustables
Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Satisfaga las cambiantes necesidades de sus pacientes

Trilogy Evo proporciona ventilación tanto invasiva como no invasiva con una mayor sensibilidad para una gran variedad de pacientes adultos y pediátricos. Los modos de volumen y presión, la monitorización de AVAPS-AE, SpO2 y CO2ef y las alarmas de cada parámetro hacen posible administrar cuidados adaptables. Además, gracias a la flexibilidad de sus circuitos, puede utilizarse en un amplio abanico de pacientes.
Cuidados conectados
Acceso sencillo a los datos

Acceso sencillo a los datos

Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.

Acceso sencillo a los datos

Acceso sencillo a los datos
Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.

Acceso sencillo a los datos

Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.
Más información
Cuidados conectados
Acceso sencillo a los datos

Acceso sencillo a los datos

Trilogy Evo envía mediante Bluetooth datos relativos al paciente y al dispositivo a Care Orchestrator, nuestra herramienta basada en la nube. Esta solución se ha diseñado con el fin de combinar las tecnologías, los recursos, el personal y la información esenciales para tratar a los pacientes con problemas respiratorios. Con Care Orchestrator, podrá crear normas sanitarias personalizadas a partir de sus prácticas recomendadas y procesos probados. Igualmente, puede descargar datos en el punto de cuidados mediante una unidad USB.
Simplicidad
Navegación intuitiva

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.

Navegación intuitiva

Navegación intuitiva
Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.
Más información
Simplicidad
Navegación intuitiva

Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.
Tecnología avanzada
Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza
El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.
Más información
Tecnología avanzada
Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

Fiabilidad gracias a una fuente de confianza

El dispositivo Trilogy más novedoso se ha concebido para ser fácil de usar, sin que por ello se vean afectadas las avanzadas funciones de la innovadora tecnología de la familia Trilogy. Sus funciones de monitorización de SpO2, CO2ef y mecánica respiratoria avanzada están diseñadas para ayudarle a mejorar el tratamiento de su paciente.
Ventilación a medida
Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.

Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración
Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.
Más información
Ventilación a medida
Se adapta a cada respiración

Se adapta a cada respiración

Sus demostradas innovaciones se han diseñado para tratar las cambiantes necesidades de la insuficiencia respiratoria. Con la AVAPS se ajusta la ventilación de manera automática hasta alcanzar el volumen corriente deseado, mientras que con la EPAP automática se ajusta por adelantado a la presión efectiva más baja con el fin de tratas las vías respiratorias altas. La frecuencia de soporte automática posterga la respiración mecánica hasta que el paciente exhala para ofrecer mayor comodidad.
Ventilación por pieza bucal
Ventilación a demanda

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.

Ventilación a demanda

Ventilación a demanda
La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.
Más información
Ventilación por pieza bucal
Ventilación a demanda

Ventilación a demanda

La ventilación por pieza bucal no requiere esfuerzo inspiratorio alguno para activar una respiración. Nuestro exclusivo activador kiss® detecta si el paciente se coloca o retira la pieza bucal para administrar a demanda, con la seguridad de las alarmas de paciente.
Digital Auto-Trak
Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.

Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita
Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.
Más información
Digital Auto-Trak
Sensibilidad cuando más se necesita

Sensibilidad cuando más se necesita

Digital Auto-Trak proporciona un algoritmo automatizado de activación de la respiración y los ciclos que se adapta a los patrones de respiración naturales del paciente. Sin necesidad de ajustes manuales, facilita la sincronización entre el respirador y el paciente y fomenta la comodidad.
Maintenance and service
Coste de propiedad bajo

Coste de propiedad bajo

La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.

Coste de propiedad bajo

Coste de propiedad bajo
La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.

Coste de propiedad bajo

La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.
Más información
Maintenance and service
Coste de propiedad bajo

Coste de propiedad bajo

La asistencia, el servicio técnico y el mantenimiento detrás de Trilogy Evo incluyen asistencia clínica ininterrumpida, recursos de formación para usted y sus pacientes, así como garantías y planes de mantenimiento ampliados. Trilogy Evo solamente requiere mantenimiento preventivo cada cuatro años y un equipo mínimo para calibrarlo.

Especificaciones

Modos de respiración
Modos de respiración
A/C-PC
  • Control asistido (control por presión)
A/C-VC
  • Control asistido (control por volumen)
CPAP
  • Presión positiva continua en vías respiratorias
PSV
  • Ventilación con soporte de presión
S/T
  • Ventilación temporizada/espontánea
SIMV-PC
  • Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control por presión)
SIMV-VC
  • Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control por volumen)
MPV-PC
  • Ventilación por pieza bucal (control por presión)
MPV-VC
  • Ventilación por pieza bucal (control por volumen)
Sistema físico
Sistema físico
Weight
  • 5,2 kg
Size
  • 16,5 x 28,6 x 24,5 cm (Pr x An x A) (6,48 x 11,25 x 9,65 in)
Screen dimensions
  • 8", 20,32 cm
Oxígeno
Oxígeno
Low flow
  • 0 a 30 l/min; 10 psi como máximo
High pressure
  • 280 a 600 kPa (de 41 a 87 psi)
Parámetros del paciente medidos y visualizados
Parámetros del paciente medidos y visualizados
Tidal volume (Vti or Vte)
  • 0 a 2000 ml
Minute ventilation (MinVent)
  • 0 a 30 l/min
Leak
  • 0 a 200 l/min
Respiratory rate (RR)
  • 0 a 90 rpm
Peak inspiratory flow (PIF)
  • 0 a 200 l/min
Peak inspiratory pressure (PIP)
  • 0 a 90 cmH2O
Mean airway pressure
  • 0 a 90 cmH2O
Percentage spontaneous triggered breaths (%Spont Trig)
  • 0 a 6
I:E ratio
  • 9,9:1 a 1:9,9
Dynamic compliance (Dyn C)
  • 1 a 100 ml/cmH2O
Dynamic resistance (Dyn R)
  • 5 a 200 cmH2O/l/s
Dynamic plateau pressure (Dyn Pplat)
  • 0 a 90 cmH2O
Auto-PEEP
  • 0 a 20 cmH2O
FiO2 with FiO2 sensor
  • 21% a 100%
SpO2 with pulse oximeter accessory
  • 0 a 6
Pulse rate with pulse oximeter accessory
  • 18 a 321 latidos por minuto
EtCO2 with CO2 accessory
  • 0 a 150 mmHg
Sistema eléctrico
Sistema eléctrico
AC input voltage
  • 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 1,7 a 0,6 A
DC input voltage
  • 12/24 V, 6,5 A
Internal and detachable Li-on batteries
  • Tiempo de ejecución total nominal de 15 horas por método de la norma IEC 80601-2-72 (7,5 horas en cada batería)
Charge time for detachable and internal battery
  • 0% a 80%: 2,5 horas; 0% a 100%: 3,5 horas
Alarmas
Alarmas
Inspiratory Pressure
  • PEEP+1 to 89 cmH2O
Tidal Volume
  • Desactivado, 10 a 2000 ml
Minute Ventilation
  • Desactivada, 0,2 a 30 l/min
Respiratory Rate
  • Desactivada, 1 a 90 rpm
Circuit Disconnection
  • Desactivada, 5 a 60 s
Apnea Interval
  • 5 a 60 s
No trigger
  • Desactivado; 0,5 a 15 min (SOLO en MPV)
Controles
Controles
AVAPS with passive circuit
  • Solo para los modos PSV, S/T y A/C-PC
Tidal volume
  • 35 a 2000 ml en circuitos de rama doble y de flujo activo, 50 a 2000 ml en circuitos PAP activos y pasivos
Breath rate
  • 0 a 80 rpm
PEEP
  • 0 a 35 cmH20 para circuitos activos; 3 a 25 cmH20 para circuitos pasivos
EPAP/CPAP
  • 3 a 25 cmH20
IPAP
  • 3 a 60 cmH20
Pressure support/pressure control
  • 0 a 60 cmH20
Inspiratory time
  • 0,3 a 5,0 s
Rise time
  • 0 a 6
Triggering and cycling
  • Desactivado, Auto-Trak, Sensitive Auto-Trak y activación por flujo
Flow trigger sensitivity
  • 0,5 a 9 l/min
Flow cycle sensitivity
  • 10% a 90% del flujo máximo
Flow pattern
  • Cuadrado, rampa
FiO2
  • 21% a 100%
Inspiratory time min/max
  • 0,3 a 3,0 s
Backup ventilation
  • Activada/desactivada
Modos de respiración
Modos de respiración
A/C-PC
  • Control asistido (control por presión)
A/C-VC
  • Control asistido (control por volumen)
Sistema físico
Sistema físico
Weight
  • 5,2 kg
Size
  • 16,5 x 28,6 x 24,5 cm (Pr x An x A) (6,48 x 11,25 x 9,65 in)
Ver todas las especificaciones
Modos de respiración
Modos de respiración
A/C-PC
  • Control asistido (control por presión)
A/C-VC
  • Control asistido (control por volumen)
CPAP
  • Presión positiva continua en vías respiratorias
PSV
  • Ventilación con soporte de presión
S/T
  • Ventilación temporizada/espontánea
SIMV-PC
  • Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control por presión)
SIMV-VC
  • Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control por volumen)
MPV-PC
  • Ventilación por pieza bucal (control por presión)
MPV-VC
  • Ventilación por pieza bucal (control por volumen)
Sistema físico
Sistema físico
Weight
  • 5,2 kg
Size
  • 16,5 x 28,6 x 24,5 cm (Pr x An x A) (6,48 x 11,25 x 9,65 in)
Screen dimensions
  • 8", 20,32 cm
Oxígeno
Oxígeno
Low flow
  • 0 a 30 l/min; 10 psi como máximo
High pressure
  • 280 a 600 kPa (de 41 a 87 psi)
Parámetros del paciente medidos y visualizados
Parámetros del paciente medidos y visualizados
Tidal volume (Vti or Vte)
  • 0 a 2000 ml
Minute ventilation (MinVent)
  • 0 a 30 l/min
Leak
  • 0 a 200 l/min
Respiratory rate (RR)
  • 0 a 90 rpm
Peak inspiratory flow (PIF)
  • 0 a 200 l/min
Peak inspiratory pressure (PIP)
  • 0 a 90 cmH2O
Mean airway pressure
  • 0 a 90 cmH2O
Percentage spontaneous triggered breaths (%Spont Trig)
  • 0 a 6
I:E ratio
  • 9,9:1 a 1:9,9
Dynamic compliance (Dyn C)
  • 1 a 100 ml/cmH2O
Dynamic resistance (Dyn R)
  • 5 a 200 cmH2O/l/s
Dynamic plateau pressure (Dyn Pplat)
  • 0 a 90 cmH2O
Auto-PEEP
  • 0 a 20 cmH2O
FiO2 with FiO2 sensor
  • 21% a 100%
SpO2 with pulse oximeter accessory
  • 0 a 6
Pulse rate with pulse oximeter accessory
  • 18 a 321 latidos por minuto
EtCO2 with CO2 accessory
  • 0 a 150 mmHg
Sistema eléctrico
Sistema eléctrico
AC input voltage
  • 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 1,7 a 0,6 A
DC input voltage
  • 12/24 V, 6,5 A
Internal and detachable Li-on batteries
  • Tiempo de ejecución total nominal de 15 horas por método de la norma IEC 80601-2-72 (7,5 horas en cada batería)
Charge time for detachable and internal battery
  • 0% a 80%: 2,5 horas; 0% a 100%: 3,5 horas
Alarmas
Alarmas
Inspiratory Pressure
  • PEEP+1 to 89 cmH2O
Tidal Volume
  • Desactivado, 10 a 2000 ml
Minute Ventilation
  • Desactivada, 0,2 a 30 l/min
Respiratory Rate
  • Desactivada, 1 a 90 rpm
Circuit Disconnection
  • Desactivada, 5 a 60 s
Apnea Interval
  • 5 a 60 s
No trigger
  • Desactivado; 0,5 a 15 min (SOLO en MPV)
Controles
Controles
AVAPS with passive circuit
  • Solo para los modos PSV, S/T y A/C-PC
Tidal volume
  • 35 a 2000 ml en circuitos de rama doble y de flujo activo, 50 a 2000 ml en circuitos PAP activos y pasivos
Breath rate
  • 0 a 80 rpm
PEEP
  • 0 a 35 cmH20 para circuitos activos; 3 a 25 cmH20 para circuitos pasivos
EPAP/CPAP
  • 3 a 25 cmH20
IPAP
  • 3 a 60 cmH20
Pressure support/pressure control
  • 0 a 60 cmH20
Inspiratory time
  • 0,3 a 5,0 s
Rise time
  • 0 a 6
Triggering and cycling
  • Desactivado, Auto-Trak, Sensitive Auto-Trak y activación por flujo
Flow trigger sensitivity
  • 0,5 a 9 l/min
Flow cycle sensitivity
  • 10% a 90% del flujo máximo
Flow pattern
  • Cuadrado, rampa
FiO2
  • 21% a 100%
Inspiratory time min/max
  • 0,3 a 3,0 s
Backup ventilation
  • Activada/desactivada

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