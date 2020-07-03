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Care Orchestrator

Sistema de gestión de cuidados respiratorios y del sueño

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Fomente la colaboración entre los miembros de su equipo de profesionales de atención médica al enviar información práctica de los pacientes directamente a sus smartphones, tabletas o computadoras. Monitoree y gestione de forma remota a los pacientes que tienen apnea del sueño y problemas respiratorios mediante un sistema único. Aumente la eficacia de su equipo y agilice el flujo de trabajo y así poder concentrarse en las prioridades clínicas más importantes. Realice su trabajo de la forma que mejor considere, con alertas e informes personalizados para facilitar la identificación de pacientes en riesgo y proporcionarles el cuidado oportuno.

Características
Integración
Unifique los equipos de atención médica y mejore la interoperabilidad

Unifique los equipos de atención médica y mejore la interoperabilidad

Care Orchestrator integra la información de los pacientes que tienen problemas respiratorios y trastornos del sueño con las historias clínicas informatizadas de los hospitales, las reclamaciones de los seguros y los sistemas de facturación. De esta forma, todo el equipo de atención médica (prestadores de atención médica domiciliaria, médicos y aseguradoras) puede acceder de forma rápida y sencilla a la información esencial, desde diversos dispositivos y ubicaciones. Habilite a los miembros del equipo a tomar decisiones clínicas fundadas, monitorear la evolución del paciente, agilizar el proceso de facturación y enviar reclamaciones de manera práctica, entre otras posibilidades.

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Más información
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Atención conectada
Monitoree y gestione a los pacientes de forma remota

Monitoree y gestione a los pacientes de forma remota

Anticipe y resuelva la mayoría de las preocupaciones de los pacientes mediante su monitoreo remoto; le permitirá ahorrar tiempo y evitar costosas visitas domiciliarias innecesarias. Utilice el monitoreo a distancia avanzado para ponerse en contacto con los pacientes con dificultades respiratorias o trastornos del sueño que tienen problemas clínicos, con el equipo o con la adherencia al tratamiento, y para dar prioridad a quienes necesitan una intervención. Adelántese a los problemas antes de que afecten al cuidado del paciente mediante la mejora en la elaboración de informes clínicos e informes automatizados de adhesión.

Monitoree y gestione a los pacientes de forma remota

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Flujo de trabajo automatizado
Optimice el tiempo de su equipo

Optimice el tiempo de su equipo

Care Orchestrator le permite simplificar los procedimientos diarios y mejorar la productividad del personal, con menos recursos. Automatice y agilice el flujo de trabajo para que sus equipos puedan dedicar más tiempo al cuidado del paciente. Optimice la capacidad del personal de centrarse en los problemas clínicos y de cumplimiento de mayor importancia. Promueva la atención integral de las enfermedades y mantenga a sus pacientes sanos y fuera del hospital.

Optimice el tiempo de su equipo

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Optimice el tiempo de su equipo

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Reglas personalizadas
Realice su trabajo a su manera

Realice su trabajo a su manera

Con Care Orchestrator usted pone las reglas: diseñado para cubrir las necesidades específicas de su trabajo y de sus pacientes. Gradúe las puntuaciones de adhesión de los pacientes que tienen trastornos del sueño según los requisitos de las diferentes aseguradoras. Personalice las reglas de ventilación para identificar a los pacientes que puedan necesitar de su ayuda. Establezca los parámetros para la gestión de las alertas según la salud y el uso de la información de cada paciente. Tiene la flexibilidad de hacer todo esto y mucho más.

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  • Atención conectada
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