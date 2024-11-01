La interfaz intuitiva admite preferencias personalizadas

Sleepware G3 admite la personalización en todos los niveles: puede configurar entornos de trabajo dentro de la vista de datos, crear y compartir una cantidad ilimitada de entornos de trabajo, crear vistas de datos sincronizadas y adaptar la interfaz al estilo de puntuación de su personal. Pueden compartirse preferencias y permisos y hacerse cumplir a nivel grupo. La plataforma flexible y sólida cumple con el requisito de flujo de trabajo de su laboratorio, independientemente de su tamaño.