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El modelo Philips Compact Ultrasound System 5300 le ofrece una funcionalidad completa además de respuestas rápidas y fiables, dondequiera se encuentre. Diseñado para los distintos entornos clínicos de diagnóstico por imagen general, puntos de atención, obstetricia y ginecología, el Philips Ultrasound 5300 ofrece un núcleo repleto de funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo ello integrado en un sistema de gran movilidad, fácil de limpiar y de utilizar.
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Flujo de trabajo optimizado
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Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
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Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Collaboration Live
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Collaboration Live
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El sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV le brinda funcionalidad completa y respuestas en el primer escaneo, esté donde esté. Ofrece un núcleo rico en funciones y una amplia gama de soluciones de calidad de diagnóstico, limpieza mejorada y conectividad e informes inalámbricos, el sistema de ultrasonido compacto Philips 5500CV es uno de los sistemas compactos más confiables y robustos del mercado. El sistema Compact 5500CV ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su movilidad facilitada.
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El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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