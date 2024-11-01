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5300 series

Sistema de ultrasonido compacto de alta gama

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El modelo Philips Compact Ultrasound System 5300 le ofrece una funcionalidad completa además de respuestas rápidas y fiables, dondequiera se encuentre. Diseñado para los distintos entornos clínicos de diagnóstico por imagen general, puntos de atención, obstetricia y ginecología, el Philips Ultrasound 5300 ofrece un núcleo repleto de funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo ello integrado en un sistema de gran movilidad, fácil de limpiar y de utilizar.

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Características
Calidad de imagen excepcional
Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.

Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional
Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.
Más información
Calidad de imagen excepcional
Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.

Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado
Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.
Más información
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.

Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable
Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.
Más información
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.
Interfaces de usuario y flujos de trabajo compartidos
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.
Más información
Interfaces de usuario y flujos de trabajo compartidos
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.

Collaboration Live

Collaboration Live
Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.
Más información
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.
Sobre la marcha
Sobre la marcha

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.

Sobre la marcha

Sobre la marcha
La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.
Más información
Sobre la marcha
Sobre la marcha

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.
Capacidades avanzadas

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.
  • Calidad de imagen excepcional
  • Flujo de trabajo optimizado
  • Crecimiento inigualable
  • Interfaces de usuario y flujos de trabajo compartidos
Ver todas las características
Calidad de imagen excepcional
Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.

Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional
Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.
Más información
Calidad de imagen excepcional
Calidad de imagen excepcional

Calidad de imagen excepcional

Las imágenes nítidas ofrecen respuestas a la primera exploración que informan y confirman rápidamente su diagnóstico, reduciendo la necesidad de realizar nuevas exploraciones, que resultan costosas y requieren mucho tiempo.
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.

Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado
Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.
Más información
Flujo de trabajo optimizado
Flujo de trabajo optimizado

Flujo de trabajo optimizado

Gracias a la claridad de alto nivel disponible en un tamaño compacto, podrá explorar a más pacientes, así como diagnosticar de forma rápida y fiable a los pacientes independientemente del contexto clínico.
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.

Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable
Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.
Más información
Crecimiento inigualable
Crecimiento inigualable

Crecimiento inigualable

Al compartir la arquitectura de los sistemas de ultrasonido Philips EPIQ y Affiniti, los sistemas de ultrasonido de la serie 5000 Compact forman parte de una solución que puede construirse con el tiempo, manteniéndose a la vanguardia con actualizaciones a medida que evolucionan sus necesidades.
Interfaces de usuario y flujos de trabajo compartidos
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti
Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.
Más información
Interfaces de usuario y flujos de trabajo compartidos
Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.

Collaboration Live

Collaboration Live
Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.
Más información
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Conéctese o colabore con colegas o equipos de asistencia para realizar consultas sobre exámenes complejos, posibilitar una atención estandarizada, mantener la competencia en su sistema de ultrasonido y acceder a aplicaciones en tiempo real, así como a conocimientos técnicos en cualquier momento.
Sobre la marcha
Sobre la marcha

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.

Sobre la marcha

Sobre la marcha
La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.
Más información
Sobre la marcha
Sobre la marcha

Sobre la marcha

La serie Compact 5000 está diseñada para la movilidad y es ideal para soporte en múltiples sitios. Su práctico estuche de viaje* le permite transportar el sistema de forma segura para que pueda llevar las herramientas que necesita para brindar atención donde sea necesario.
Capacidades avanzadas

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.

Capacidades avanzadas

Conocido por su innovación, Philips incorpora funciones avanzadas y tecnologías de vanguardia en cada sistema de ultrasonido para las características que necesita, con el fin de facilitar un diagnóstico definitivo a través de una variedad de aplicaciones clínicas.

Especificaciones

Carrito compacto
Carrito compacto
Carrito básico
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3")
Ruedas
  • Cuatro ruedas giratorias de 5" con bloqueo
  • Dos ruedas traseras con mecanismo de bloqueo de la dirección
Carrito compacto
Carrito compacto
Carrito básico
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3")
Ver todas las especificaciones
Carrito compacto
Carrito compacto
Carrito básico
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3")
Ruedas
  • Cuatro ruedas giratorias de 5" con bloqueo
  • Dos ruedas traseras con mecanismo de bloqueo de la dirección

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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