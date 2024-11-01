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Eagle Eye Platinum

Catéter digital de IVUS

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El catéter digital IVUS Eagle Eye Platinum es la elección n.° 1 de los médicos para la imagenología intravascular (en EE. UU.).* Como un único catéter de imagenología intravascular de instalación automática está diseñado para uso y colocación fácil. Incluye una punta cónica suave, recubrimiento hidrofílico Glydx para mayor lubricidad, lumen de intercambio rápido para un mejor empuje, tres marcadores radiopacos y compatibilidad con SyncVision para coregistro con angiografía.

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Características
Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

Instalación automática para la imagenología inmediata

La simplicidad instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Instalación automática para la imagenología inmediata

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La simplicidad instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

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La simplicidad instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
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Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

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La simplicidad instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada
El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*
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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*
Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

Marcadores para estimar la longitud

Depender solamente de angiogramas puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin la necesidad de un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro de SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

Marcadores para estimar la longitud

Marcadores para estimar la longitud
Depender solamente de angiogramas puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin la necesidad de un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro de SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

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Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision
El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.
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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.
VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres
La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
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VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
IVUS evalúa la enfermedad
IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

La imagenología IVUS ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluyendo el porcentaje de carga de placa, ubicación de la lesión y morfología, volumen de calcio y presencia de trombo. También ofrece análisis de parámetros cruciales —como mediciones transversales luminales— y ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad
La imagenología IVUS ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluyendo el porcentaje de carga de placa, ubicación de la lesión y morfología, volumen de calcio y presencia de trombo. También ofrece análisis de parámetros cruciales —como mediciones transversales luminales— y ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

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IVUS evalúa la enfermedad
IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

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  • Simplicidad de la instalación automática
  • Recubrimiento hidrofílico GlyDx
  • Marcadores radiopacos
  • Coregistro de IVUS
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Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

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El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

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Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

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Marcadores para estimar la longitud

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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

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Compatibilidad SyncVision

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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

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VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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IVUS evalúa la enfermedad
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IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

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Especificaciones

Especificaciones de tamaño del catéter
Especificaciones de tamaño del catéter
Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
Diámetro máximo de imagenología
  • 20 mm
Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
Especificaciones de tamaño del catéter
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Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
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Diámetro máximo de imagenología
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Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
  • 1. No se ha establecido la seguridad y eficacia de VH IVUS para uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Datos en archivo.

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