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La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
Parámetros fetales extensos cuando se necesita información clave
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Las características de confiabilidad proporcionan soporte adicional
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|Ondas mostradas
|
|Parámetros fetales externos
|
|Capacidad para gemelos
|
|Capacidad para trillizos
|
|Parámetros fetales internos
|
|Tecnología Smart Pulse
|
|Parámetros maternos
|
|Verificación de canal cruzado
|
|Perfil de movimiento fetal
|
|Interfaz del sistema (opcional)
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Interfaz de salida de video
|
|Interfaz posterior para el CTS Avalon
|
|Interpretación de traza PNS (opcional)
|
|Temporizador PNS
|
|Amortiguador de datos
|
|Peso del sistema
|
|Pantalla de monitoreo
|
|Funcionamiento de la pantalla táctil
|
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|Ondas mostradas
|
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|Ondas mostradas
|
|Parámetros fetales externos
|
|Capacidad para gemelos
|
|Capacidad para trillizos
|
|Parámetros fetales internos
|
|Tecnología Smart Pulse
|
|Parámetros maternos
|
|Verificación de canal cruzado
|
|Perfil de movimiento fetal
|
|Interfaz del sistema (opcional)
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Interfaz de salida de video
|
|Interfaz posterior para el CTS Avalon
|
|Interpretación de traza PNS (opcional)
|
|Temporizador PNS
|
|Amortiguador de datos
|
|Peso del sistema
|
|Pantalla de monitoreo
|
|Funcionamiento de la pantalla táctil
|
Ver producto
El Sistema Transductor Inalámbrico (STI) Avalon impacta sobre el trabajo de parto y el parto, ofreciendo a las madres y a los equipos de atención la flexibilidad que buscan al permitir el monitoreo fetal y materno continuo y cómodo con mobilidad excepcional.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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