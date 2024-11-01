El sistema de rayos X Philips Diamond Select Allura Xper está renovado de fábrica a la condición "como nuevo". Este sistema avanzado ofrece imaginología de alta resolución para soportar procedimientos de cirugía cardíaca y cardiovasculares mínimamente invasivos.
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Tecnología de detector plano || Excelente calidad de imagen a
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
Ajustes Xper || Flujo de trabajo eficiente
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Allura 3D-CA || Soporte avanzado de imaginolog
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Proceso de renovación || Mejor renovación de práctica
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
Protección al paciente BodyGuard || Flujo de trabajo eficiente
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
StentBoost || Soporte avanzado de imaginolog
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
Programa ganador de premios || Mejor renovación de práctica
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
Tecnología de detector plano || Excelente calidad de imagen a
Ajustes Xper || Flujo de trabajo eficiente
Allura 3D-CA || Soporte avanzado de imaginolog
Proceso de renovación || Mejor renovación de práctica
Tecnología de detector plano || Excelente calidad de imagen a
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
El detector plano Philips de siguiente generación proporciona excelente calidad de imagen a una baja dosis de rayos X del paciente. La línea completa de imaginología innova el diagnóstico cardiovascular y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos. Proporciona visualización aguda de detalles anatómicos y objetos pequeños para mejorar la confianza durante los procedimientos.
Ajustes Xper || Flujo de trabajo eficiente
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Xper permite que cada usuario personalice las funciones del sistema para hacer coincidir sus procedimientos y flujo de trabajo. La operación del sistema se convierte en una experiencia que puede ayudar al diagnóstico confiable y rápido.
Allura 3D-CA || Soporte avanzado de imaginolog
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Philips Allura 3D Angiografía Coronaria (CA) es una herramienta de intervención poderosa para la imaginología coronaria. Puede ayudar a prevenir las interpretaciones equivocadas de lesiones y bifurcaciones al minimizar las visualizaciones acortadas del árbol de vasos coronarios.
Proceso de renovación || Mejor renovación de práctica
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
Cada sistema Diamond Select está renovado de fábrica y se puede configurar al cliente con las últimas actualizaciones de programas compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir sus estrictos requisitos de desempeño, todos los sistemas Diamond Select atraviesan un proceso de renovación de cinco pasos.
Protección al paciente BodyGuard || Flujo de trabajo eficiente
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
El mecanismo de protección al paciente BodyGuard exclusivo de Philips permite el uso de altas velocidades de rotación y angulación. Utiliza detección capacitiva para determinar la localización del paciente u otros objetos y prevenir la colisión, al tiempo que permite el posicionamiento del soporte a velocidades de hasta 25° por segundo. BodyGuard puede ayudar a prevenir retrasos prolongados.
StentBoost || Soporte avanzado de imaginolog
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost es una herramienta simple, rápida y rentable para mejorar la visualización de la endoprótesis en las arterias coronarias. Con la característica StentBoost Subtract, usted puede ver incluso la endoprótesis en relación con la pared del vaso a medida que usted trabaja. Esta imagen le puede ayudar en la ubicación excata de la endoprótesis la primera vez, puede acortar los procedimientos, y reduce potencialmente la necesidad de procedimientos adicionales.
Programa ganador de premios || Mejor renovación de práctica
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
El programa de renovación de Philips es ganador de un premio Frost & Sullivan a Mejores Prácticas por Liderazgo en la Calidad del Producto (2010). Esto destaca la calidad y atención que está incorporada en cada uno de nuestros sistemas Diamond Select.
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