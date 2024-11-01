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El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento. Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.
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La reconstrucción y el escaneo veloces mejoran el rendimiento
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Las opciones de Brilliance Workspace incrementan la eficiencia
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El proceso de reacondicionamiento ofrece dejar el producto como nuevo
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El tubo de rayos X MRC de Philips soporta procedimientos extensos
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El galardón otorgado al programa implica que ha ganado el desempeño
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El sistema de rayos X Philips Diamond Select Allura Xper está renovado de fábrica a la condición "como nuevo". Este sistema avanzado ofrece imaginología de alta resolución para soportar procedimientos de cirugía cardíaca y cardiovasculares mínimamente invasivos.
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