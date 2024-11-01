Visions PV .018

Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter IVUS digital Visions PV .018 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 135 cm y un diámetro máximo de imagenología de 24 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.018", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.

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