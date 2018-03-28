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Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de manejo de información obstétrica, está diseñado para proporcionar cubrimiento completo durante la atención obstétrica - desde la primera visita preparto hasta el parto y las visitas de seguimiento posparto.
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La vigilancia enfocada en el paciente unifica los registros del paciente
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Sistema de alerta y almacenamiento para soportar la excelencia clínica
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El acceso universal a la información mejora la eficiencia
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Interconexión para mejorar la eficiencia y ayudar a reducir errores
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Diseño modular para flexibilidad y eficiencia
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El acceso remoto mejora la capacidad de respuesta clínica
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Corre paralelamente con otras aplicaciones para mayor conveniencia
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Seguridad de los datos para proteger información sensible
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La vigilancia enfocada en el paciente unifica los registros del paciente
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Sistema de alerta y almacenamiento para soportar la excelencia clínica
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El acceso universal a la información mejora la eficiencia
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Interconexión para mejorar la eficiencia y ayudar a reducir errores
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Interconexión para mejorar la eficiencia y ayudar a reducir errores
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Diseño modular para flexibilidad y eficiencia
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El acceso remoto mejora la capacidad de respuesta clínica
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Corre paralelamente con otras aplicaciones para mayor conveniencia
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Seguridad de los datos para proteger información sensible
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Los monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse. Mide las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado para mejorar la confiabilidad del diagnóstico.
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Los monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencias (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado para mejorar la confiabilidad del diagnóstico.
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La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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