El proceso de reacondicionamiento proporciona una condición similar a la nueva

Cada sistema Diamond Select se ha reacondicionado de fábrica y se puede configurar según el cliente con las últimas actualizaciones de software compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir con sus estrictos requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un exhaustivo proceso de reacondicionamiento.