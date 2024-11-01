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El Brilliance iCT – DS utiliza una combinación única de innovaciones de hardware líderes en la industria que permiten adquisiciones de vanguardia que abren camino para capacidades cardiovasculares avanzadas.
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El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento. Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.
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