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Brilliance iCT DS

Escáner de TC reacondicionado

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El Brilliance iCT – DS utiliza una combinación única de innovaciones de hardware líderes en la industria que permiten adquisiciones de vanguardia que abren camino para capacidades cardiovasculares avanzadas.

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Características
Calidad de imagen de excelencia

Calidad de imagen de excelencia

iDose⁴ mejora la calidad de la imagen* a través de la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos causados por grandes implantes ortopédicos. Juntos producen una alta calidad de imagen con artefactos reducidos.

Calidad de imagen de excelencia

iDose⁴ mejora la calidad de la imagen* a través de la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos causados por grandes implantes ortopédicos. Juntos producen una alta calidad de imagen con artefactos reducidos.

Calidad de imagen de excelencia

iDose⁴ mejora la calidad de la imagen* a través de la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos causados por grandes implantes ortopédicos. Juntos producen una alta calidad de imagen con artefactos reducidos.
Procedimientos avanzados

Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos

Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite controlar su sistema de TC hoy, mientras lo prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. Además, le brinda confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.

Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos

Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite controlar su sistema de TC hoy, mientras lo prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. Además, le brinda confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.

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Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite controlar su sistema de TC hoy, mientras lo prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. Además, le brinda confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Plataforma compatible con el futuro

Plataforma compatible con el futuro

Entendemos lo importante que es elevar la calidad y la eficiencia en su rutina diaria de trabajo y sabemos que cada prácticas es única. Es por eso que desarrollamos un enfoque premium personalizable para el escáner iCT.

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Empiece a obtener lecturas anticipadamente

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Acceda, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la última tecnología, con una única solución de visualización avanzada. Funciona en todas las especialidades clínicas, en todas las modalidades y en toda su empresa.

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Proceso de reacondicionamiento

El proceso de reacondicionamiento proporciona una condición similar a la nueva

Cada sistema Diamond Select se ha reacondicionado de fábrica y se puede configurar según el cliente con las últimas actualizaciones de software compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir con sus estrictos requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un exhaustivo proceso de reacondicionamiento.

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Cada sistema Diamond Select se ha reacondicionado de fábrica y se puede configurar según el cliente con las últimas actualizaciones de software compatibles. Para mantener los altos estándares establecidos por Philips y cumplir con sus estrictos requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un exhaustivo proceso de reacondicionamiento.
  • Calidad de imagen de excelencia
  • Procedimientos avanzados
  • Plataforma compatible con el futuro
  • Empiece a obtener lecturas anticipadamente
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iDose⁴ mejora la calidad de la imagen* a través de la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos causados por grandes implantes ortopédicos. Juntos producen una alta calidad de imagen con artefactos reducidos.

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Calidad de imagen de excelencia

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Procedimientos avanzados

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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