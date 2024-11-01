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Almohadillas térmicas 2 en 1

Almohadillas térmicas reutilizables caliente o frío

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Para madres en período de lactancia, estas almohadillas térmicas son cómodas al ser utilizadas en frío para calmar los pechos doloridos o al calentarlas para ayudar a estimular el flujo de leche.

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Características
Uso en calor
Uso en calor

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.

Uso en calor

Uso en calor
Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.
Más información
Uso en calor
Uso en calor

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.
Uso en frío
Uso en frío

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.

Uso en frío

Uso en frío
Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.
Más información
Uso en frío
Uso en frío

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.
Diseño confortable
Diseño confortable

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..

Diseño confortable

Diseño confortable
Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..
Más información
Diseño confortable
Diseño confortable

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..
  • Uso en calor
  • Uso en frío
  • Diseño confortable
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Uso en calor
Uso en calor

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.

Uso en calor

Uso en calor
Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.
Más información
Uso en calor
Uso en calor

Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.
Uso en frío
Uso en frío

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.

Uso en frío

Uso en frío
Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.
Más información
Uso en frío
Uso en frío

Uso en frío

Las almohadillas termogel Philips Avent 2-en-1 para lactancia se pueden colocar en el refrigerador o congelador para usarlas en frío. Las madres lactantes pueden usar las compresas frías para calmar los senos adoloridos o doloridos. Esta es una ayuda real para las madres, lo que les permite amamantar más tiempo y más fácil.
Diseño confortable
Diseño confortable

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..

Diseño confortable

Diseño confortable
Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..
Más información
Diseño confortable
Diseño confortable

Diseño confortable

Las almohadillas termogel de lactancia 2-en-1 de Philips Avent hacen que la lactancia sea más fácil para las madres lactantes y los bebés. Las almohadillas duraderas contienen termogel no tóxico para mayor seguridad y vienen con mangas suaves para una mayor comodidad en la piel..

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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