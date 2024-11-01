MR 7700

Experimente una innovación pionera en adquisición de imágenes 3.0T con el exclusivo sistema de adquisición de imágenes Philips MR 7700, mejorado con gradientes XP e inteligencia artificial (IA)*. Se ha diseñado para cubrir la necesidad urgente de satisfacer expectativas clínicas, y facilitar los programas de investigación más exigentes. El MR 7700 ofrece gran precisión, potencia y resistencia para un diagnóstico confiable en cada paciente. Es el sistema ideal para adquisiciones de difusión de máxima calidad y neurociencia avanzada. Amplíe su capacidad de estudio con una solución de adquisición y espectroscopia multinúcleo 100% integrada para explorar nuevas vías clínicas sin sacrificar el flujo de trabajo de imágenes o la comodidad del paciente de túnel amplio. Además, el MR 7700 promete una gran experiencia para usuarios y pacientes gracias a su facilidad de uso del sistema 3.0T clínico bien diseñado, y el flujo de trabajo optimizado. Ahora científicos y médicos pueden agendar estudios sin conflictos.

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