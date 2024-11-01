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MR Diffusion

Análisis de la difusión y de las propiedades anisotrópicas del tejido

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Analiza la difusión y las propiedades anisotrópicas del tejido. Evalúa series DWI para crear mapas paramétricos como ADC y eADC. Para datos de imágenes por tensor de difusión (DTI), se generan mapas paramétricos adicionales, que incluyen anisotropía fraccional, difusividad axial y difusividad radial.

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