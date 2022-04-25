Conexión de panel dinámico

Mezcle y combine cada uno de los tamaños de panel LED L-Line 7000 de Philips para formar una sola pantalla de cualquier forma y dimensión. Las clavijas de alineación flexibles dinámicas garantizan un ajuste perfecto en cualquier circunstancia, lo que da como resultado una superficie de visualización suave y sin inconvenientes. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas en cada lado a fin de permitir una conexión por cable versátil entre los paneles LED y cualquier conexión de entrada externa. Las aberturas en la parte superior e inferior del panel LED se pueden abrir en caso de que el acceso solo esté disponible desde la parte superior o inferior del panel.