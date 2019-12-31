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Sin límites
Llene su imaginación. Cree pantallas perfectas. Con una pared de pantalla LED profesional L-Line, las posibilidades son infinitas. El diseño sin bisel, el amplio ángulo de visión y el brillo impresionante garantizan imágenes imponentes de cualquier tamaño.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Cree paredes de video sin marco de cualquier forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los gabinetes LED profesionales de Philips le permite adaptarse a cualquier espacio. Construya instalaciones inmersivas y de gran escala o monte patrones intrigantes y cautivadores. Cree fácilmente paredes de video que fluyen sin problemas alrededor de las puertas y otras aberturas.
Simplemente conecte varios gabinetes de pantalla LED para crear la resolución que desee, ya sea 4K, 8K o incluso superior. En comparación con las pantallas LCD, las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que ofrecen imágenes más suaves. Sea cual sea la aplicación, le emocionará su persistencia con una calidad de imagen nítida.
Las pantallas LED de Philips Professional utilizan LED de cable dorado de alto rendimiento, que ahorran energía y son rentables. La luz es más brillante y los LED duran más.
Los componentes electrónicos internos son de fácil acceso para servicio o mantenimiento. Cada uno de los ocho módulos LED en un gabinete se puede quitar usando una herramienta JIG magnética dedicada, que levanta el módulo desde la parte frontal.
La pantalla LED de Philips Professional cuenta con cubiertas para cables posteriores incorporadas para mantener la alimentación y los cables de datos ordenados. Los gabinetes de la pantalla también se pueden conectar en cadena margarita, tanto para la alimentación como para los datos. Lo que le permite minimizar el desorden y acelerar la instalación.
Imagen/pantalla
Comodidad
Potencia eléctrica
Condiciones de funcionamiento
Carcasa
Módulo
Accesorios
Varios
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