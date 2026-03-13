Descontinuado
Asistencia técnica
AC2889/10
Descontinuado
¿Debo reiniciar el purificador de aire o humidificador de Philips después de sustituir o limpiar un filtro?
¿Puedo limpiar los filtros/prefiltro del purificador?
¿Qué significan los indicadores o los códigos de error del purificador de aire Philips?
¿Qué filtros debo utilizar con mi purificador de aire Philips?
¿Cómo y cuándo se deben limpiar o sustituir los filtros y el sensor del purificador de aire?
¿Qué significan los pilotos del purificador de aire?
No puedo conectar mi purificador de aire Philips a la aplicación
El purificador de aire de Philips emite una luz constante o parpadeante
El purificador de aire no elimina del todo los olores
Mi purificador de aire Philips hace demasiado ruido
Mi purificador de aire Philips no mejora la calidad del aire
El purificador de aire de Philips produce un olor malo o desagradable
El purificador de aire Philips produce un ruido extraño
La alerta de sustitución del filtro permanece encendida
El color del anillo de calidad del aire no cambia
El flujo de aire es débil y la luz no es azul