Descontinuado
Purifica el aire en menos de 9 minutos (1)
Con solo presionar un botón, el purificador de aire filtra los virus, alérgenos o contaminantes invisibles de su hogar para mantenerlo limpio y seguro. Purifica el aire de manera rápida y eficaz gracias a su tasa de suministro de aire limpio (CADR) de 333 m³/h.
Purifica habitaciones de hasta 79 m²
Caudal de aire limpio (CADR): 333 m³/h
Filtro HEPA y de carbón activo
Conectado con la app CleanHome+
La potente circulación del flujo de aire cubre eficazmente las habitaciones de hasta 79 m² y distribuye aire limpio en cada esquina de la habitación. Esto aumenta el rendimiento a una CADR de 333 m³/h (tasa de suministro de aire limpio). Limpia 20 m² en solo 9 min. (1)
La filtración de 3 capas mediante tecnología HEPA NanoProtect, filtro de carbón activo y prefiltro captura el 99,97 % de las partículas ultrafinas de hasta 0,003 micrones (3), por lo que estará a salvo de partículas PM2,5, bacterias, polen, polvo, caspa de mascotas y otros contaminantes. Está certificado por el Centro Europeo de la Fundación para la Investigación de las Alergias.
Escanea el aire 1000 veces por segundo para detectar partículas ultrafinas. Informa la calidad del aire en tiempo real y elige de forma inteligente la velocidad adecuada para su hogar (en modo automático).
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Vaya a piezas y accesorios
4.8
de 5
33
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
markdrive
15/11/2022
Chile
Comprador verificado
Producto funcional y silencioso
Prodcuto de excelente calidad. Cuenta con varias funcionalidad gracias a la distintas modalidad y comodo gracias a la opción de control también a distancia a travez del celular gracias a la app Philips. Destaca también por su bajo consumo, autoregulación y control de calidad de aire en modalida stand by. Muy silencioso en modalidad nocturna.
Ventajas
versatil, practico y silencioso
Contras
No he encontrado contras ...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2000i AC2889/10 Purificador de aire para salas grandes
Fecha de uso 2022-07-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2000i AC2889/10 Purificador de aire para salas grandes
Fecha de uso 2022-07-15
Mrd64
28/08/2022
España
Comprador verificado
Es un producto de calidad excelente.
Es un producto que tiene una versatilidad excelente, eficacia en el tratamiento del aire, información en todo momento de sus funciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
Nitron
31/03/2021
España
Perfecto, tal cual, 30 minutos i aire limpio.
Cumple exactamente las especificaciones. Es muy silencioso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
(1) Desde el aire que pasa a través del filtro, es un tiempo teórico para la limpieza de una sola vez que se calcula dividiendo su CADR 333 ㎥/h por el tamaño de la sala de 48 ㎥ (suponiendo que el piso de la sala es de 20 ㎡ y que esta mide 2,4 m de altura).
(2) Evaluación de la tasa de reducción microbiana realizada en Airmid Health Ltd. en una cámara de 28,5 m³ con influenza A(H1N1) transmitida por aire. Los purificadores de aire por sí solos no ofrecen protección contra el COVID-19, pero pueden ser parte de un plan de protección (EPA de EE. UU.).
(3) Del aire que pasa a través del filtro, evaluado con aerosol de NaCl por iUTA de conformidad con la norma DIN71460-1.
(4) Evaluación de la tasa de reducción microbiana en laboratorios externos, en una cámara de prueba contaminada con aerosoles del coronavirus aviar (IBV, por sus siglas en inglés) con filtro HEPA NanoProtect de Philips.
(5) La vida útil recomendada para el dispositivo se basa en un cálculo teórico de los valores regionales promedio de partículas nocivas en el aire exterior y el uso diario del purificador de aire en modo automático durante 16 horas.
(6) Evaluado en los medios de filtro para eficiencia de una pasada a 5,33 cm/s de flujo de aire, por un laboratorio de terceros./Desde el aire que pasa a través del filtro, evaluado de acuerdo con JISB 9908-2023
(7) La disponibilidad de Alexa y Google Home depende de su ubicación
(8) Se trata de la presión acústica promedio calculada a 1,5 metros del dispositivo, en función de las mediciones de acuerdo con la norma IEC 60704. El nivel de presión acústica depende de la estructura de la habitación, la decoración y la ubicación tanto del dispositivo como del oyente.