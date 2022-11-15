[Employee of philipsglobal] Debido a los problemas de alergia que mi mujer tiene nos decidimos a comprar este dispositivo que la verdad nos ha sorprendido mucho por su capacidad para limpiar el aire de las estancias donde lo colocamos, ideal para viviendas de hasta 79m2 el dispositivo es muy fácil de ponerlo en marcha, su panel de control es muy intuitivo, sus indicadores por colores te da en tiempo real la calidad del aire, es capaz de limpiar el ambiente de la estancia en menos de 30 minutos devolviendo un aire totalmente saludable, sus tres modos de optimización del aire dotan al aparato de una versatilidad en función de tus necesidades ya sea modo polución, modo alérgenos y modo para virus y bacterias. aparte de los indicadores por colores la pantalla te da información numérica de como va el proceso de limpieza del aire. Es increible como los problemas que mi mujer tenía con los ácaros y con partículas suspendidas en el aire ha decrecido considerablemente hasta el punto de mejorar su descanso cuando duerme y la reducción casi definitiva de estornudos y picores de ojos y garganta, su modo sleep lo dejamos funcionando en la habitación toda la noche y la calidad del aire que respiramos es increible. Hemos sido padres recientemente y no encuentro una mejor solución para que el bebe encuentre un ambiente libre de polución, de bacterias y virus. comentar también que es un producto muy silencioso y un diseño muy atractivo que no desentona en las estancias donde lo coloquemos.