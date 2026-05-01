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Descontinuado

USB-A a Lightning

DLC3104V/00

Cable USB-A a Lightning

Conectá tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de auto. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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1,2 metros (4 pies) de extensión

Cable USB-A a Lightning

  • Sincronización y carga

  • 1,2 metros (4 pies)

Un buen repuesto o reemplazo para tener siempre a mano

Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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