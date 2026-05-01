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  • Cable de USB-C a USB-C de alta calidad
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USB-C a USB-C

DLC4561CB/00

Cable de USB-C a USB-C de alta calidad

Cable de alta calidad con una longitud de 2 metros para mayor flexibilidad mientras se cargan dispositivos con USB-C. Admite carga portátil de 65 Watts con cargador de pared GaN.

Ver todos los beneficios

Cable de USB-C a USB-C de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 2 m

  • Negro

Conector USB tipo C para carga de alta velocidad

Conector USB tipo C para carga de alta velocidad con tus dispositivos compatibles con Tipo C más recientes

Diseño de cable flexible y duradero

Diseño de cable envuelto en plástico para mayor durabilidad y resistencia.

Admite transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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