Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.