Descontinuado
DLP5751T/00
Cargador portátil para viajes versátil
La capacidad de 5000 mAh con conectores intercambiables hacen que sea tu compañero de viajes ideal. Los conectores incluyen los tipos de la UE, AU, el Reino Unido y EE. UU., y te permiten cargar directamente desde la toma de corriente. Olvidate de los inconvenientes para cargar tus dispositivos móviles y utiliza este cargador en el extranjero.
5000 mAh
QC 3.0 y PD
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente. El puerto USB-A es compatible con la mayoría de los dispositivos con carga USB, mientras que el USB-C es el conector de carga más reciente que actualmente se adoptó en dispositivos móviles como teléfonos celulares, cámaras para exteriores y tabletas.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Opiniones