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Carga inalámbrica

DLP9017/00

Cargador inalámbrico

Carga inalámbrica Qi. Colocá tu teléfono móvil en la superficie a fin de obtener una posición óptima para una carga rápida (máx. 15 W) y olvidate de los cables.

Ver todos los beneficios

Cargador inalámbrico

  • 15 W

  • Anillo magnético

  • Carga inalámbrica Qi

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, usalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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