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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD170E/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 2.0

        • Paquete de 3

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia técnica para este producto

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        Opiniones

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