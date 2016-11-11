Descontinuado
Sonido potente de manera inalámbrica
Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 1.200 W RMS hace que tu música suene de manera inigualable.
Bluetooth® y NFC
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 5
17
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
Jasb
11/11/2016
Chile
Excelente
[Employee of philipsglobal] Excelente sonido , cómodo y práctico, la conexión inalambrica funciona de maravillas . Excelente produto, lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi
Fede
30/12/2015
Chile
Excelente sonido !
Muy buen sonido , Lindo diseño , fácil de usar con el smartphone. El control remoto es horrible , el peor de los equipos q he tenido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi
Dal47
09/03/2019
Central América
El sonido es de muy alta calidad
Tengo el philips fx50 hace 5 años jamás tuve problemas, no he conocido equipos con semejante calidad de sonido es excelente, el aspecto es simple pero lindo. Muy recomendado este equipo. El volumen de bluetooth depende del aparato transmisor no del fx50
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi