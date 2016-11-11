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Descontinuado

Mini sistema Hi-Fi

FX50/55

4

| (17) Opiniones | 82% ha recomendado este producto

Sonido potente de manera inalámbrica

Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 1.200 W RMS hace que tu música suene de manera inigualable.

Ver todos los beneficios

Sonido potente de manera inalámbrica

  • Bluetooth® y NFC

Compatible con MP3-CD

Potencia de salida total de 1.200 W RMS / 14.400 W PMPO

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 5

17

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

2
1

11/11/2016

Chile

Chile

Excelente

[Employee of philipsglobal] Excelente sonido , cómodo y práctico, la conexión inalambrica funciona de maravillas . Excelente produto, lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi

30/12/2015

Chile

Chile

Excelente sonido !

Muy buen sonido , Lindo diseño , fácil de usar con el smartphone. El control remoto es horrible , el peor de los equipos q he tenido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi

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09/03/2019

Central América

Central América

El sonido es de muy alta calidad

Tengo el philips fx50 hace 5 años jamás tuve problemas, no he conocido equipos con semejante calidad de sonido es excelente, el aspecto es simple pero lindo. Muy recomendado este equipo. El volumen de bluetooth depende del aparato transmisor no del fx50

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX50 Mini sistema Hi-Fi

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