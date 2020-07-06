Descontinuado
Libertad de movimiento, libertad de elección
No más compromisos entre la libertad y los resultados. Planche con Azur FreeMotion como siempre, solo que sin el cable. Cargue la plancha en la base mientras ordena la ropa. ¿Arrugas difíciles? Cambie con facilidad al modo inalámbrico para conseguir un flujo de potencia continuo.
30 g/min; golpe de vapor de 160 g
Suela Anodilium
Plancha de 2000 watts
La función 2 en 1 le ofrece una potente plancha de vapor inalámbrica que se puede convertir fácilmente en una plancha de vapor con cable. Disfrute de la máxima libertad de movimiento con el modo inalámbrico sin cambiar el patrón de planchado: la plancha se cargará en la estación base mientras reorganiza la prenda. ¿Telas difíciles? Cámbiese al modo con cable y planche como lo haría con cualquier otra plancha de vapor.
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
Esta plancha de Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en telas colgadas.
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Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Derek14400
06/07/2020
Chile
Recomendable
Muy buen producto. Es práctico y fácil de utilizar.
Ventajas
Cumple lo indicado
Contras
Se enfría muy rápido al estar de forma inalámbrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZUR 2-in-1 GC4810/02 Plancha a vapor sin cable
Fecha de uso 2019-07-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZUR 2-in-1 GC4810/02 Plancha a vapor sin cable
Fecha de uso 2019-07-06