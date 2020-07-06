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  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron
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Descontinuado

AZUR 2-in-1Plancha a vapor sin cable

GC4810/02

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Libertad de movimiento, libertad de elección

No más compromisos entre la libertad y los resultados. Planche con Azur FreeMotion como siempre, solo que sin el cable. Cargue la plancha en la base mientras ordena la ropa. ¿Arrugas difíciles? Cambie con facilidad al modo inalámbrico para conseguir un flujo de potencia continuo.

Ver todos los beneficios

Vapor potente con o sin cable

Libertad de movimiento, libertad de elección

  • 30 g/min; golpe de vapor de 160 g

  • Suela Anodilium

  • Plancha de 2000 watts

2 en 1: excelente plancha sin cable y potente plancha de vapor

2 en 1: excelente plancha sin cable y potente plancha de vapor

La función 2 en 1 le ofrece una potente plancha de vapor inalámbrica que se puede convertir fácilmente en una plancha de vapor con cable. Disfrute de la máxima libertad de movimiento con el modo inalámbrico sin cambiar el patrón de planchado: la plancha se cargará en la estación base mientras reorganiza la prenda. ¿Telas difíciles? Cámbiese al modo con cable y planche como lo haría con cualquier otra plancha de vapor.

Salida de vapor de hasta 160 g

Salida de vapor de hasta 160 g

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Vapor vertical para eliminar arrugas en telas colgadas

Vapor vertical para eliminar arrugas en telas colgadas

Esta plancha de Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en telas colgadas.

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Premios

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/07/2020

Chile

Chile

Recomendable

Muy buen producto. Es práctico y fácil de utilizar.

Ventajas

Cumple lo indicado

Contras

Se enfría muy rápido al estar de forma inalámbrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZUR 2-in-1 GC4810/02 Plancha a vapor sin cable

Fecha de uso 2019-07-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZUR 2-in-1 GC4810/02 Plancha a vapor sin cable

Fecha de uso 2019-07-06

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