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Respira solo aire saludable en el coche
La exclusiva tecnología de filtrado multicapa SelectFilter Plus de Philips elimina eficazmente las partículas PM2.5, los gases tóxicos y de escape para proteger la salud de tu familia. La tecnología de purificación certificada AirMID elimina el 90% de los alérgenos de polen transportados por el aire.
Eliminación de partículas finas
Tratamiento de los gases de escape
Eliminación de gases tóxicos
Elimina el 90 % de los alérgenos
La exclusiva tecnología de filtración SelectFilter Plus de Philips, con prefiltro integrado, elimina eficazmente las partículas detectadas en la cabina del automóvil, como PM2.5. No solo elimina partículas dañinas, sino también el humo del cigarrillo, el polvo, los alérgenos, los virus y las bacterias del aire.
La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de 3 etapas de Philips incluye una capa HESA integrada con aditivos selectivos que descontamina el coche de gases químicos dañinos. A través de un potente proceso de absorción y oxidación, elimina las sustancias gaseosas perjudiciales. Limpia el aire de los gases de escape del coche, la contaminación industrial, los productos químicos emitidos por los materiales y acabados plásticos que se utilizan en el interior de los coches, y otras sustancias que desprenden olores, como los compuestos orgánicos volátiles (COV), el tolueno y el formaldehído.
¿Quién quiere que su familia respire los gases de escape cuando hay tráfico intenso? El sistema de ventilación del vehículo crea un flujo de aire desde el exterior, por lo que los gases de escape tóxicos de los automóviles y camiones acaban en la cabina. Estos gases quedan atrapados en el interior del coche. Los niños en los asientos traseros pueden quedar expuestos a niveles peligrosos de contaminación muy superiores a los del exterior. La tecnología SelectFilter Plus de Philips trata los gases de escape como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2), para que tu familia y tú puedan respirar con confianza.
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