ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto

SalonMultistylistMulti-styler

HP4696/10

Estilos creativos, cuidado permanente

Si buscas más opciones a la hora de crear tu estilo, SalonMultistylist 8 en 1 es la opción ideal. Te ofrece 8 accesorios para crear diferentes estilos y conseguir los peinados que siempre quisiste... y más.

Ver todos los beneficios

SalonSuper Stylist

Estilos creativos, cuidado permanente

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

Accesorio planchita para lacios increíbles

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

Cepillo deslizante para más volumen y ondas perfectas

Cepillo deslizante para más volumen y ondas perfectas

Esta herramienta puede colocarse en la pinza para crear más volumen e increíbles peinados con ondas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.