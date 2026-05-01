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Estilos creativos, cuidado permanente
Si buscas más opciones a la hora de crear tu estilo, SalonMultistylist 8 en 1 es la opción ideal. Te ofrece 8 accesorios para crear diferentes estilos y conseguir los peinados que siempre quisiste... y más.
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.
Esta herramienta puede colocarse en la pinza para crear más volumen e increíbles peinados con ondas.
Opiniones