Descontinuado
HP6402/00
Disfruta de tus piernas suaves durante más tiempo
Disfruta de tus piernas suaves durante más tiempo con esta depiladora Philips. Elimina el vello de raíz, para ofrecer la más avanzada experiencia en eliminación de vello y piernas suaves hasta por cuatro semanas.
Con eficaz tapa protectora
La tapa protectora permite eliminar el vello con más eficacia
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
Opiniones