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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6402/00

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Disfruta de tus piernas suaves durante más tiempo con esta depiladora Philips. Elimina el vello de raíz, para ofrecer la más avanzada experiencia en eliminación de vello y piernas suaves hasta por cuatro semanas.

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Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

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Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas

Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

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Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.

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