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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6419/00

4.4

| (209) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

Simplemente suave por más tiempo

Disfruta de una suavidad duradera con la depiladora Philips Satinelle. Elimina suavemente el vello de solo 0,5 mm de raíz. Para disfrutar de una piel sin vello hasta por cuatro semanas. Incluye un cepillo de limpieza pequeño.

Ver todos los beneficios

Depiladora con cable rápida y suave

Simplemente suave por más tiempo

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Suaves discos en pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Suaves discos en pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Esta depiladora tiene suaves discos en pinza que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar de la piel.

Eliminan el vello de tan solo 0,5 mm

Eliminan el vello de tan solo 0,5 mm

Los exclusivos discos de depilación eliminan el vello de solo 0,5 mm.

Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Esta depiladora posee un cabezal de depilación lavable. Puedes extraer el cabezal para limpiarlo con agua y disfrutar de la máxima higiene.

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4.4

de 5

209

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

12/05/2022

Chile

Chile

Encantada

Desde que la compre hace 2 años, me resolvió la vida, me encanta mi depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

Fecha de uso 2020-05-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

Fecha de uso 2020-05-11

18/06/2020

Chile

Chile

Recomendable

Recomiendo mucho esta depiladora, la tengo hace 6 años y aun sigue como nueva. Muy economica para la calidad de producto... un 7.

Ventajas

Muy duradera

Contras

Duele un poquito... pero uno se acostumbra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta

Fecha de uso 2018-06-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta

Fecha de uso 2018-06-18

13/06/2020

Chile

Chile

El producto cumple con todo.

Me gusta porque he probado otras marcas y sin duda me quedo con Philips deja mi piel suave por más tiempo .

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta

Fecha de uso 2019-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta

Fecha de uso 2019-06-12

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