Descontinuado
Simplemente suave por más tiempo
Disfruta de una suavidad duradera con la depiladora Philips Satinelle. Elimina suavemente el vello de solo 0,5 mm de raíz. Para disfrutar de una piel sin vello hasta por cuatro semanas. Incluye un cepillo de limpieza pequeño.
Piernas
Esta depiladora tiene suaves discos en pinza que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar de la piel.
Los exclusivos discos de depilación eliminan el vello de solo 0,5 mm.
Esta depiladora posee un cabezal de depilación lavable. Puedes extraer el cabezal para limpiarlo con agua y disfrutar de la máxima higiene.
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4.4
de 5
209
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Fannia
12/05/2022
Chile
Encantada
Desde que la compre hace 2 años, me resolvió la vida, me encanta mi depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Fecha de uso 2020-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Fecha de uso 2020-05-11
18/06/2020
Chile
Recomendable
Recomiendo mucho esta depiladora, la tengo hace 6 años y aun sigue como nueva. Muy economica para la calidad de producto... un 7.
Ventajas
Muy duradera
Contras
Duele un poquito... pero uno se acostumbra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta
Fecha de uso 2018-06-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta
Fecha de uso 2018-06-18
joshikita
13/06/2020
Chile
El producto cumple con todo.
Me gusta porque he probado otras marcas y sin duda me quedo con Philips deja mi piel suave por más tiempo .
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta
Fecha de uso 2019-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Depiladora compacta
Fecha de uso 2019-06-12