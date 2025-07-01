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Asistencia técnica
HP6491/00
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¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
El aplicador de frío no está lo suficientemente frío. ¿Qué tengo que hacer?
¿Por qué mi depiladora de Philips tiene dos velocidades?
¿Cuánto tiempo lleva la depilación con mi depiladora de Philips?
¿Qué longitud de corte debo utilizar en la depiladora Philips?
¿Cuánto tiempo dura la piel depilada?
¿Debo aplicarme algún producto en la piel antes o después de la depilación?
¿Por qué tengo que usar el adaptador de precisión para depilarme las axilas y la línea del biquini?
¿Cómo pueden el hielo o los masajes evitar el dolor?
¿Qué puedo hacer para evitar el crecimiento del vello hacia dentro?
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