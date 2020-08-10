Descontinuado
Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips
Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.
Azul
El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.
Se adapta al contorno del cuerpo para reducir al máximo el dolor durante la depilación, y enfría la piel de inmediato para brindar una agradable sensación de alivio.
Funciona con un aplicador de frío para ofrecerte una sensación más placentera durante la depilación.
4.6
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
RCG530
10/08/2020
Argentina
Depilacion más suave
Va sacando los los de manera higiénica y segura por el cabezal de cerámica y además calma la irritación con el cabezal de frío.
Ventajas
Te depila y te calma en un solo paso
Contras
Me tengo que acordar de ponerme a enfriar las partes de frio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Mechi77
04/08/2020
Argentina
Evita el dolor de la Depilacion
No es más un sacrificio la Depilacion, es parte de una rutina, no hay dolor y el vello tarda en crecer
Ventajas
Resultado
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Fecha de uso 2019-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Fecha de uso 2019-08-03
Sheyla
28/05/2015
Argentina
Lo recomiendo es excelente, muy buena calidad!
Es excelente, muy buen producto, me ha durado unos 10 años.. me lo quiero volver a comprar, lo necesito, estoy muy satisfecha, resulto muy bueno! Saludos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora